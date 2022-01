Paref poursuit la création de valeur sur son portefeuille d'actifs détenus par la SIIC

(Boursier.com) — Le Groupe PAREF, à travers sa SIIC, poursuit la transformation de son patrimoine immobilier en région parisienne en le recentrant sur des activités stratégiques et de croissance. En dépit du contexte sanitaire qui a pu impacter des opérations d'envergure dans le secteur, le Groupe PAREF a su mener à bien sa stratégie de gestion active de son patrimoine et ainsi bénéficier pleinement du rebond attendu en sortie de crise.

Dans cette optique, la foncière PAREF signe une opération tripartite au cours du 4è me trimestre 2021, sur un étage élevé de la Tour Franklin, située dans le quartier d'affaires de la Défense à Puteaux. Par cette opération, les équipes d'asset management accompagnent l'un de leurs locataires dans la libération partielle des locaux et signent dans le même temps un bail avec une filiale majeure d'un groupe bancaire français. Cette opération permet, sans impacter le taux d'occupation financier, d'augmenter la période résiduelle des engagements de

l'actif tout en maintenant un loyer marché.

En parallèle, à la suite d'un important travail de valorisation effectué par les équipes de gestion, la SIIC a finalisé la cession - annoncée au 1er trimestre 2021- d'un immeuble indépendant de bureaux situé à Gentilly, en première couronne du Grand Paris. Cet immeuble a été acquis par le Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis, sur les conseils de Rapleys LLP, et fait l'objet d'un projet très ambitieux pour faire de Frégis l'hôpital vétérinaire le plus important et innovant de sa catégorie.