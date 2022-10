Paref : nomination

(Boursier.com) — Le Groupe PAREF annonce la nomination de Jia Wang en qualité de Group Deputy Chief Financial Officer (Directrice Financière Déléguée) et rejoint ainsi le comité exécutif du Groupe.

Jia Wang bénéficie de plus de 10 ans d'expérience en direction financière. Elle a débuté sa carrière en 2011 chez Schneider Electric dans l'audit interne et le contrôle financier.

En 2017, elle rejoint le Groupe PAREF où elle a dirigé plusieurs sujets ces dernières années, tels que le financement, le contrôle de gestion et la communication financière. Elle est ainsi un atout majeur pour le Groupe grâce à sa parfaite connaissance des enjeux financiers du Groupe PAREF et de son écosystème.

Jia Wang est diplômée en gestion d'HEC Paris et titulaire d'un double diplôme de CEMS (Master en management international).

Elle sera directement rattachée à Antoine CASTRO - Président et Directeur Général du Groupe.

"Nous avons le plaisir d'annoncer la promotion de Jia Wang en tant que Directrice Financière Déléguée. A ce titre elle rejoint également le comité exécutif du Groupe PAREF. Cette promotion vient récompenser 5 années de travail intense en tant que Head of Corporate Finance. Je suis heureux de voir Jia prendre de nouvelles responsabilités au sein du Groupe PAREF pour continuer à accompagner notre stratégie" a commenté Antoine Castro, Président & Directeur Général du Groupe PAREF.

Calendrier financier : 16 février 2023 avec les résultats annuels 2022.