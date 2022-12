Paref : livraison d'un immeuble à Levallois-Perret

(Boursier.com) — Le Groupe Paref annonce la livraison de l'immeuble de bureaux "The Go", situé à Levallois-Perret.

Concluant un programme de restructuration initié en 2019 et piloté par les équipes de Project Management et d'Asset Management de PAREF, cette nouvelle livraison vient confirmer le savoir-faire du Groupe en matière de projets de restructuration majeurs et de valorisation.

Labellisé HQE et Breeam, "The Go" répond aux meilleurs standards du marché en se focalisant sur le bien être des occupants. Idéalement positionné en angle, l'immeuble développe plus de 6.000 m2 de bureaux lumineux et offre jardin, terrasses et 'rooftop'.

Situé au coeur de Levallois-Perret, "The Go" bénéficie d'une localisation stratégique et de connexions multiples aux transports en commun.

Le locataire, une multinationale européenne de premier rang, qui y installe son siège social français, avait signé un bail long terme de 9 ans en mars 2022.