Paref : Le résultat net récurrent EPRA est en hausse de 20%

(Boursier.com) — PAREF signe une nouvelle année de réussite opérationnelle sur toutes ses lignes de métiers : Le chiffre d'affaires du Groupe atteint ainsi 41 ME en 2022, en croissance de +40% par rapport au 31 décembre 2021. Le patrimoine sous gestion dépasse les 3 milliards d'euros au 31 décembre 2022, soit +12% par rapport au 31 décembre 2021. Le résultat net récurrent EPRA est en hausse de 20% et atteint 4,9 ME (contre 4,1 ME en 2021).

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) s'établit à 128 euros par action, soit -1,5% par rapport à 130 euros par action au 31 décembre 2021.

Le ratio d'endettement (LTV) reste stable à 22% (égal au 31/12/2021) avec une liquidité conséquente de près de 50 ME (incluant une ligne de crédit disponible non tirée).

L'activité immobilière pour compte propre poursuit son évolution vers des actifs en pleine mutation et de plus grande qualité environnementale avec 192 ME d'actifs en compte propre (+10% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2021).

Le taux d'occupation financier (TOF) des actifs atteint 99,1%, soit +3,8 points par rapport au 31 décembre 2021 ;

Le projet de redéveloppement The GO, situé à Levallois, a été livré dans le courant du 4ème trimestre 2022 et l'actif loué intégralement 6 mois avant sa livraison.

Le projet de restructuration de l'actif Léon Frot a été lancé suite à l'obtention et la purge du permis de construire en 2022, avec un objectif d'obtention des certificats HQE très performant, BREEAM Very good et WiredScore Gold.

L'activité de gestion pour compte de tiers reste dynamique, marquée par une croissance à deux chiffres de ses actifs sous gestion :

2,8 milliards d'euros gérés pour compte de tiers institutionnels ou particuliers, soit +13% par rapport au 31 décembre 2021 ;

2Les revenus de commissions s'établissent à 34,3 ME, contre 21,3 ME en 2021, soit une augmentation de +61% ;

Les souscriptions brutes sur les SCPI sous gestion atteignent 194 ME, soit +92% par rapport à 2021 ;

The Medelan voit sa commercialisation locative progresser significativement avec 71% des espaces loués ou sous offres fermes.

Le Conseil d'Administration propose un dividende de 3 euros par action payable en numéraire pour l'exercice 2022, ce dernier sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale qui se réunira le 17 mai 2023.