Paref : le chiffre d'affaires recule de 18% au 30 septembre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Paref s'élève à 26,5 millions d'euros au 30 septembre 2023, en baisse de -18% par rapport à la même période en 2022 (32,3 ME).

Les revenus locatifs bruts s'élèvent à 6,7 ME, en hausse de +26% par rapport à la même période en 2022. Cette hausse est principalement liée aux loyers générés sur l'actif 'The Go', suite à sa restructuration réussie (projet livré fin 2022), et à l'indexation de loyers. Les commissions de gestion s'établissent à 11,4 ME, en retrait de -5% par rapport à la même période en 2022. Les commissions de souscription brutes s'élevent à 8,4 ME, en recul de -44% par rapport à la même période en 2022. Cette baisse reflète la réserve des investisseurs sur la classe d'actif immobilière dans un contexte de marché impacté par la hausse de taux.

Nomination

Le Conseil d'Administration du 26 octobre a nommé Anne Schwartz en qualité de Directrice Générale Déléguée de Paref. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission aux côtés d'Antoine Castro d'accélérer le déploiement du plan stratégique du Groupe. Elle continuera également, avec le support de Nicolas Gromakowski, récemment nommé Directeur Général Délégué de Paref Gestion, de superviser l'activité de gestion régulée pour compte de tiers.

Rappelons qu'avec plus de 20 ans d'expériences sur les marchés immobiliers, Anne Schwartz a rejoint le Groupe Paref en 2019 en tant que Directrice Générale de Paref Gestion.

Cette nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée générale de la société.