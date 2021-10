Paref : le CA s'élève à 20,9 ME au 30 septembre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 20,9 ME au 30 septembre 2021. Il se compose de :

Revenus locatifs : 5,9 ME (-15% par rapport à la même période de 2020), suite aux ventes réalisées en 2020 et la libération de l'actif Gentilly dans le cadre de sa vente ;

Commission de gestion : 8,1 ME (+9% par rapport à la même période de 2020), qui s'explique par l'augmentation des actifs sous gestion et par la hausse des commissions sur cessions d'actifs ;

Commissions de souscription : 6,9 ME (-38% par rapport à la même période de 2020), principalement du fait de la décision de suspendre temporairement la collecte sur la SCPI Novapierre Allemagne 2. Hors Novapierre Allemagne 2, la collecte a progressé de 22% sur les autres véhicules, notamment sur Novapierre Résidentiel et Interpierre Europe Centrale. La collecte brute s'élève à 74 ME à fin septembre 2021.

"Au cours du troisième trimestre 2021, le Groupe PAREF a poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie de repositionnement de son patrimoine avec la cession de plusieurs actifs matures, nous donnant un potentiel de création de valeur important pour redéployer notre patrimoine dans le contexte actuel de rebond économique.

Les activités de gestion pour compte de tiers continuent leur forte croissance à l'international avec une reprise importante de la collecte pour PAREF Gestion, notamment pour les SCPI Novapierre Résidentiel et Interpierre Europe Centrale. Concernant PAREF Investment Management, cette activité dédiée aux investisseurs institutionnels continue sa forte expansion dans la zone euro avec l'ouverture d'un bureau à Francfort qui renforce notre présence outre-Rhin, un marché très dynamique pour le Groupe. Il s'agit du troisième bureau ouvert en 2 ans, après l'Italie et la Suisse" a commenté Magali VOLET - Directeur Financier Groupe.

Agenda financier : rendez-vous le 18 février 2022 avec les résultats annuels 2021.