Paref : l'ANR EPRA de reconstitution est stable à 125,2 euros/action

Paref : l'ANR EPRA de reconstitution est stable à 125,2 euros/action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, Paref détient 11 actifs en direct ; deux filiales principales, à savoir PAREF Gestion et PAREF Investment Management ; et des participations minoritaires dans des SCPI et OPPCI. La valeur du patrimoine de Paref s'établit à 200 millions d'euros, soit +2% par rapport à fin 2020. Il se compose de 187 ME d'actifs immobiliers (incluant la participation sur l'immeuble Le Gaïa) et de 13 ME de participations financières dans des fonds gérés par le Groupe.

Le résultat net consolidé part du Groupe est de 3,6 ME au 1er semestre 2021, en diminution de -52% par rapport à la même période en 2020. Ceci est notamment expliqué par des revenus locatifs nets à 3,4 ME (-24% par rapport au 1er semestre 2020), principalement à cause de la vacance sur l'actif Gentilly destiné à la vente, des cessions réalisées courant 2020 et une baisse de charges locatives refacturées liée à la régularisation de charges des exercices antérieurs. Les revenus nets sur commissions ressortent à 4,7 ME, soit une baisse de -25 % principalement, expliquée par la décision de suspendre les souscriptions sur la SCPI Novapierre Allemagne 2 au 1er trimestre 2021 et par le ralentissement de la collecte depuis la crise sanitaire de la COVID-19. L'augmentation du patrimoine sous gestion et le développement de la PAREF Investment Management en Italie ont permis de compenser partiellement cette baisse grâce à la progression des commissions de gestion (+15%).

Ressources financières

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe Paref s'élève à 67 ME au 30 juin 2021 (64 ME au 31 décembre 2020). Le coût moyen de la dette tirée au 30 juin 2021 ressort à 1,64%, stable par rapport à fin 2020.

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) et l'Actif net réévalué EPRA de continuation (Net Tangible Asset/NTA) restent stables pour atteindre 125,2 euros/ action et 124,6 euros/ action respectivement au 30 juin 2021 (125,1 euros/ action et 124,6 euros/ action respectivement au 31 décembre 2020).