Paref : l'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution augmente de 6% en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2020, le revenu locatif net de Paref progresse de +27% à 8,4 millions d'euros. A périmètre constant, les revenus locatifs bruts progressent de 2,9% en raison d'une indemnité reçue pour l'actif de Gentilly et de l'impact positif de la renégociation du bail sur les actifs situés à Dax et Saint-Paul-lès-Dax. Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre ressort à 6,2% (7% fin 2019). Grâce à la qualité de nos locataires et à un travail assidu des équipes de Gestion Locative, le taux de recouvrement de loyers et charges locatives atteint près de 95% en 2020.

Pour 2020, Paref a dégagé un résultat net récurrent en progression de 11% par rapport à 2019. Le résultat net consolidé part du Groupe de 8,2 ME au 31 décembre 2020 est en diminution de 40% par rapport à 2019.

Ressources financières

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe Paref est en baisse de 18% à 64 ME au 31 décembre 2020 (78 ME fin 2019). Le coût moyen de la dette tirée est réduit à 1,6% au 31 décembre 2020 (2,2% au 31 décembre 2019). La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 3,1 ans au 31 décembre 2020, (4,4 ans fin 2019). L'intégralité de la dette tirée est couverte par des instruments financiers, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

Les ratios financiers du Groupe Paref demeurent solides. Le Groupe Paref dispose de 42 ME de liquidités au 31 décembre 2020 : une trésorerie de 7 ME au 31 décembre 2020, répondant ainsi aux besoins réglementaires de la société de gestion Paref Gestion, plus 35 ME via une ligne de crédit confirmée. Le ratio d'endettement (LTV) est en baisse à 25% (28% au 31 décembre 2019).

Actif net réévalué EPRA

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) augmente de 6% pour atteindre 125,1 euros par action à fin 2020 (contre 117,9 euros par action au 31 décembre 2019). Cette augmentation s'explique principalement par la contribution du résultat de 2020 et l'augmentation significative de la juste valeur du fonds de commerce de Paref Gestion (+52% par rapport au 31 décembre 2019).

Dividende modéré

Paref, fidèle à ses valeurs, continuera de contribuer à l'effort de solidarité nationale recommandée par les pouvoirs publics. Paref n'a sollicité aucune aide publique en 2020 et nos équipes restent totalement mobilisées.

Malgré la bonne performance du Groupe sur 2020, Paref proposera de modérer son dividende à 2,30 euros par action pour l'exercice 2020, couvrant ainsi les obligations légales du régime SIIC. Cette proposition de dividende payable en numéraire sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se réunira le 20 mai 2021. Cette initiative renforcera davantage la solidité financière du Groupe , indique le management.

Paref a poursuivi sa transformation et cela a porté ses fruits malgré cette crise sanitaire inédite. L'innovation, l'internationalisation, le renforcement des compétences, l'investissement dans la technologie, la maîtrise des coûts et une politique d'investissements immobiliers raisonnée se sont traduits dans nos résultats financiers: augmentation significative du résultat récurrent, progression des encours gérés, diminution de l'endettement avec des fondamentaux financiers solides. Paref a su garder son cap dans la tempête sans aucune sollicitation d'aides publiques grâce à l'engagement sans faille de toutes nos équipes. Je les remercie sincèrement pour leur détermination exemplaire au quotidien. Nous poursuivrons dans cette voie en 2021, avec une grande confiance dans notre modèle d'affaires, qui a fait ses preuves en 2020 , commente Magali Volet, Directeur Financier Groupe. Antoine Castro - Directeur Général Groupe ajoute : L'année 2020 a confirmé la pertinence de la stratégie du groupe Paref. Etabli sur un développement équilibré de nos trois piliers, le modèle économique du Groupe s'est montré résilient et capable de performer en période de crise. Cette tendance devrait se confirmer en sortie de crise .