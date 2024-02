Paref : l'Actif Net de reconstitution EPRA recule de 11% en 2023

(Boursier.com) — En 2023, Paref réalise un chiffre d'affaires consolidé de 33,8 millions d'euros, soutenu par la hausse des revenus locatifs et des revenus de commission de gestion. Les revenus locatifs nets de Paref s'établissent à 8,8 ME sur l'année (6,7 ME en 2022), soit une hausse de 31%. Le taux de rendement brut moyen des actifs détenus en propre s'établit à 7,5% (6,5% fin 2022)

Le résultat opérationnel courant est de 3,3 ME (-30% par rapport à 2022).

La société a réalisé un refinancement durable de 90 ME, composé d'un prêt de 50 ME et d'une ligne de crédit disponible confirmée de 40 ME. Le montant de la dette financière brute tirée du Groupe Paref ressort à 70 ME (60 ME au 31 décembre 2022). Le ratio d'endettement (LTV) ressort à 28% (22% au 31 décembre 2022).

Le coût moyen de la dette tirée s'élève à 1,62% en 2023, stable par rapport à 2022. La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 4,5 ans au 31 décembre 2023 et 75% de la dette tirée est couverte par des instruments financiers jusqu'aux échéances finales, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt. Tous les covenants sont respectés, notamment LTV 1,75X.

Le Groupe PAREF dispose de 28 ME de liquidités au 31 décembre 2023 : une trésorerie de 8 ME, et une ligne de crédit disponible de 20 ME.

Cotation...

La Valeur Nette de Reconstitution EPRA (Net Reinstatement Value/NRV) s'élève à 113,3 euros par action, en recul de- 11% par action au 31 décembre 2023 (128 euros par action au 31 décembre 2022).

Dividende

Le Conseil d'Administration propose un dividende d'1,5 euro par action payable en numéraire pour l'exercice 2023.

Perspectives 2024

En 2024, Paref s'appuiera sur son modèle économique pour déployer sa stratégie malgré les incertitudes macroéconomiques et répondre aux exigences croissantes de la transformation ESG.

Le Groupe Paref continuera de diversifier ses revenus en augmentant la part des flux de trésorerie récurrents provenant des commissions de gestion tout en maintenant une discipline stricte en termes de coûts afin d'obtenir une amélioration continue de la marge.