Paref garde le cap !

Paref garde le cap !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Paref s'élève à 6,6 millions d'euros pour le 1er trimestre 2021. Il se compose de :

- Revenus locatifs bruts de 2 ME, dont la légère baisse est principalement liée aux cessions réalisées en 2020 ;

- Commissions de gestion brutes ressortant à 2,5 ME, stables par rapport à la même période en 2020 ;

- Commissions de souscription brutes de 2,1 ME, du fait de la décision de suspendre temporairement la collecte sur la SCPI Novapierre Allemagne 2 au 1er trimestre 2021. Hors Novapierre Allemagne 2, la collecte a progressé d'environ 21% sur les autres véhicules par rapport à la même période l'an passé.