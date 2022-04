Paref finalise la cession de l'immeuble de bureaux 'Le Gaïa' à Nanterre

(Boursier.com) — A la suite d'un important travail de valorisation effectué par les équipes de gestion, le Groupe Paref, par le biais de sa JV avec GA Smart Building, a finalisé la cession de l'immeuble de bureaux 'Le Gaïa' situé à Nanterre. "Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion de cette opération majeure, signe de l'expertise du Groupe Paref et de notre capacité à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et l'ensemble de nos partenaires", déclare Antoine Castro, Président Directeur Général.

Rappelons que l''immeuble 'Le Gaïa' est situé au coeur de l'éco quartier des Bergères, à proximité du hub de la Défense et avec un accès immédiat aux transports, commerces et services. 'Le Gaïa' offre une surface locative de 11.100 m2 ainsi que de nombreuses prestations de qualité : terrasses aménagées, espaces de réunions modulables mais aussi restaurant inter-entreprises, espace de co-working et gaming-zone. L'actif s'inscrit également dans son tissu urbain et tient compte des aspects environnementaux dans sa conception et gestion, conformément à la démarche RSE définie par le Groupe Paref. 'Le Gaïa' bénéficie des certifications HQE et BBC Effinergie qui s'intègrent à une démarche de régénération urbaine. Dans cette dynamique, des ruches ont également été installées sur son toit, en collaboration avec l'association Apiterra.