Paref : en ordre de marche

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Paref s'élève à 32,3 millions d'euros, en hausse de 55% par rapport à la même période en 2021 (soit 20,9 ME). Les revenus locatifs bruts sont de 5,3 ME (-10% par rapport à la même période de 2021). Cette baisse est principalement liée aux cessions réalisées en 2021 et 2022.

"Le Groupe Paref a su poser des fondamentaux solides qui lui permette aujourd'hui d'affronter le contexte macroéconomique changeant et de poursuivre sa stratégie d'innovation, d'expansion européenne et de diversification des produits. Le groupe est en ordre de marche grâce notamment à l'accentuation de sa transformation digitale et aux nouveaux services développés pour les investisseurs, et également à la collecte dynamique et à un contexte porteur pour le marché des SCPI. Le Groupe a également déployé une stratégie ESG ambitieuse à tous les échelons de l'entreprise", indique Antoine Castro - Président & Directeur Général Groupe Paref.