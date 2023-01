Paref : du renfort

(Boursier.com) — PAREF annonce la nomination d'Azzdine GUECHI en qualité de Directeur Immobilier Groupe. Ayant rejoint le Groupe en 2021, Azzdine GUECHI, âgé de 36 ans, était jusqu'alors Directeur de l'Asset Management au sein de l'équipe dirigée par Anne GILLET-FEILLON.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Il intègre le comité de direction et sera sous la responsabilité directe d'Antoine CASTRO. Dans ce cadre, Azzdine prendra en charge la gestion et le pilotage des activités d'Asset Management, de Property Management, de la comptabilité immobilière, et de la Direction technique du groupe. Ainsi, sous sa responsabilité, le pôle Immobilier accompagnera les ambitions de croissance de PAREF en proposant ses services immobiliers, non seulement pour les portefeuilles du groupe, mais aussi pour compte de tiers.

"Nous sommes très heureux de confier la Direction Immobilière du groupe à Azzdine, qui connait nos enjeux et notre secteur à la perfection. Cette promotion symbolise la confiance que nous lui portons et le parcours accompli depuis son arrivée au sein de PAREF. Nous tenons également à remercier Anne GILLET-FEILLON pour le travail remarquable réalisé à la tête de cette direction et nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions" conclut Antoine CASTRO, Président & Directeur Général du Groupe PAREF.