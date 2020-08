Paref : confirme sa résilience

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2020, Paref a continué sa stratégie de gestion active de son patrimoine. Le taux d'occupation financier du Groupe augmente à 87,5% (86,3% au 31 décembre 2019). La maturité moyenne pondérée des baux est de 4,6 ans à fin juin 2020. La valeur du patrimoine immobilier du Groupe Paref ressort à 184 ME au 30 juin 2020, +2,36% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2019.

Au global, le revenu locatif net sur le patrimoine détenu en propre par Paref ressort à 4,38 ME au 1er semestre 2020, en progression de +42% par rapport à la même période en 2019 (3,09 ME). Cette hausse est principalement expliquée par l'acquisition de 6 étages de la Tour Franklin à la Défense compensée par les cessions d'actifs intervenues en 2019 et au cours du 1er semestre 2020. Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre ressort à 6,7% (hors le Gaïa).

Le Groupe a dégagé un résultat net consolidé part du Groupe de 7,19 ME au 1er semestre, en diminution de -9% par rapport à la même période en 2019 (7,88 ME).

Ressources financières

Le montant nominal de la dette financière brute du Groupe Paref s'élève à 70 ME au 30 juin 2020 (78 ME fin 2019). Le taux moyen de la dette ressort à 1,7% au 30 juin 2020, en diminution par rapport à fin 2019 (2,2% au 31 décembre 2019). Cette évolution est expliquée par l'effet année pleine du refinancement du Groupe intervenu en février 2019.

La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 3,6 ans, au 30 juin (4,4 ans fin 2019).

L'intégralité de la dette tirée est couverte par des instruments de couverture, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

Les ratios financiers du Groupe Paref sont solides avec un ratio d'endettement (LTV6) à 26% et de couverture des intérêts financiers (ICR7) à 9,5 x, contre respectivement 28% et 7,8 x fin 2019.

Le Groupe respecte ses covenants sur ses dettes bancaires dont principalement : un ratio d'endettement (LTV) 2,5x.

L'Actif net réévalué EPRA de reconstitution (NRV) et de continuation (NTA) augmentent de +15% sur 1 an et +9% sur 6 mois pour atteindre 128,2 euros/ action au 30 juin (117,9 euros/ action au 31 décembre 2019 et 111,1 euros/ action au 30 juin 2019). Cette augmentation s'explique principalement par le résultat du 1er semestre et la variation positive de juste valeur du fonds de commerce Paref Gestion (+73% vs 31 décembre 2019) qui bénéficie depuis cet arrêté comptable d'une valorisation réalisée par un expert externe, en partie compensé par le paiement du dividende au titre de l'exercice 2019.