Paref cède un actif de bureaux à Juvisy-sur-Orge

(Boursier.com) — Le Groupe Paref a cédé à un promoteur son actif de bureaux situé à proximité de la gare de Juvisy-sur-Orge (91). Détenu par la foncière cotée du Groupe Paref depuis 2007, cet actif de bureaux de plus de 2.600 m2, avait au préalable fait l'objet d'un travail des équipes d'Asset Management en vue de préparer son arbitrage.

Cette cession s'inscrit pleinement dans la stratégie de repositionnement du portefeuille de la foncière vers plus de création de valeur. Résultat de cette stratégie, initiée en 2017, une amélioration des taux de rendement, des taux d'occupation et de la durée moyenne résiduelle des baux. De plus, 86% des actifs détenus par la foncière aujourd'hui sont situés dans le Grand Paris, contre 78% en 2018.