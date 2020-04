Paref : CA de 10,3 ME au T1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'est élevé à 10,3 ME pour le 1er trimestre 2020.

L'activité de gestion pour compte de tiers présente une collecte brute de 57 ME sur le T1, principalement sur les fonds SCPI Novapierre Allemagne 2, Interpierre France et Novapierre Résidentiel. Un ralentissement important de la collecte a été constaté à partir de mi-mars 2020 s'expliquant par l'impact du Covid-19.

"L'activité du 1er trimestre 2020 confirme la résilience du modèle du Groupe PAREF dans cet environnement conjoncturel particulier. L'ensemble des mesures prises par le Groupe ont permis de protéger nos collaborateurs et de garantir la poursuite de nos activités et services auprès de nos clients et actionnaires. C'est avec l'ensemble des collaborateurs du Groupe, que nous remercions chaleureusement pour leur engagement au quotidien, que nous continuerons à déployer notre stratégie et ainsi limiter les impacts du Covid-19" commente Antoine Onfray, Directeur Général Délégué