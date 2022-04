Paref : belle croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Les revenus locatifs bruts de Paref montent à 1,8 million d'euros au 1er trimestre 2022. Leur légère baisse (2 ME en 2021) est principalement liée aux cessions réalisées en 2021. Les commissions de gestion brutes ressortent à 4,5 ME, +80% par rapport à la même période en 2021 (2,5 ME) grâce aux nouveaux mandats de gestion signés courant 2021 et à la livraison de l'actif Medelan fin T1 2022 permettant l'enregistrement d'une commission de performance. Les commissions de souscription brutes se montent à 7,4 ME, + 246% par rapport à la même période en 2021 dont 50 ME sur le seul mois de mars 2022, essentiellement sur la SCPI Novapierre Allemagne 2.

Au total, le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort à 13,7 ME (6,6 ME un an plus tôt). Il est en croissance de 106%.

"Dans un environnement particulièrement contraint ces derniers mois, nous nous félicitons de constater la forte reprise des souscriptions sur Paref Gestion et la performance de Paref Investment Management pour mettre en valeur le patrimoine de la foncière de Paref tant sur les locations que sur les cessions", commente Magali Volet (Directeur Financier Groupe). Antoine Castro (Président Directeur Général Groupe) ajoute : "La direction prise par le groupe Paref continue d'être excellente avec un chiffre d'affaires du trimestre qui témoigne de la force du modèle et de la qualité des équipes. Ainsi, les résultats exceptionnels positifs réalisés ce trimestre permettent d'affirmer la résilience du groupe".