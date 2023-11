PAREF : Anne Schwartz est nommée Directrice Générale Déléguée

(Boursier.com) — Fort de plus de 20 ans d'expertise sur les marchés immobiliers, Anne Schwartz a rejoint le Groupe PAREF en 2019 en tant que Directrice Générale de PAREF Gestion, afin de piloter le développement de l'activité de gestion pour compte de tiers. Reconnue pour son leadership, Anne Schwartz débute sa carrière dans la gestion d'actifs et project management immobilier puis occupe différents postes dans la gestion de fonds. Elle évolue en tant que Directrice Générale Adjointe d'AXA REIM SGP et est membre du comité exécutif d'AXA IM Real Assets.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anne Schwartz aura pour mission d'accélérer le déploiement du plan stratégique du Groupe en France et à l'international, aux côtés d'Antoine Castro, Président et Directeur Général de PAREF. Elle accompagnera également le développement de la démarche responsable mise en place dans le cadre du plan stratégique " Create More ", qui vise à soutenir la croissance et la création de valeur pour les clients, les actionnaires et les parties prenantes. Par ailleurs, Anne Schwartz continuera, avec le support de Nicolas Gromakowski, récemment nommé Directeur Général Délégué de PAREF Gestion, de superviser l'activité de gestion régulée pour compte de tiers.

"Je suis très honorée de cette nomination et ravie d'accompagner Antoine Castro dans le développement du Groupe PAREF, acteur majeur de la gestion immobilière et partenaire de référence en France et à l'international. Je suis heureuse d'apporter ma vision et mon expertise pour relever de nouveaux challenges et enthousiaste à l'idée de continuer à renforcer la relation de confiance avec nos clients et nos actionnaires." Anne Schwartz, Directrice Générale Déléguée

"Avoir Anne Schwartz à mes côtés est une chance et un privilège. Sa connaissance du Groupe, conjuguée à son expertise et son savoir-faire du secteur immobilier constituent des atouts indéniables pour la réalisation de nos objectifs ambitieux" conclut Antoine Castro, Président et Directeur Général