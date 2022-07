Paref améliore sa situation financière et ses résultats au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, la valeur du patrimoine de Paref s'établit à 198 millions d'euros, +1% par rapport à fin 2021. Il se compose de 185 ME d'actifs immobiliers et de 13 ME de participations financières dans des fonds gérés par le Groupe. Au niveau du Groupe, le patrimoine sous gestion atteint près de 2,9 milliards d'euros.

La stratégie de repositionnement se traduit au niveau des revenus locatifs nets de Paref par une diminution de -6% à 3,16 ME au 1er semestre 2022 (3,35 ME à la même période en 2021), les revenus locatifs bruts étant en recul de -12% à 3,52 ME (4 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net consolidé part du Groupe est de 13,6 ME au 1er semestre 2022, est multiplié par 4 par rapport à la même période 2021 (3,6 ME).

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe Paref s'élève à 66 ME au 30 juin (60 ME au 31 décembre 2021). La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 1,6 an au 30 juin 2022 (2,1 ans au 31 décembre 2021).

L'Actif Net Réévalué EPRA de reconstitution (Net Reinstatement Value/NRV) et l'Actif net réévalué EPRA de continuation (Net Tangible Asset/NTA) sont en hausse pour atteindre 134,1 euros/ action et 133,5 euros/ action respectivement au 30 juin 2022 (130 euros/ action et 129,4 euros/ action respectivement au 31 décembre 2021). Les ratios de ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers, selon les Best Practices Recommandations de l'EPRA.

"Le Groupe Paref a franchi en 2021 une première étape de sa transformation et confirme à travers les résultats de ce 1er semestre 2022 le bénéfice de son modèle d'affaires basé sur la diversification, la résilience et les synergies. Les métiers produisent d'excellents résultats opérationnels et la situation financière du Groupe Paref continue de s'améliorer pour nous permettre de saisir les opportunités de croissance", indique Magali Volet, Directeur Financier Groupe. Antoine Castro, Président Directeur Général Groupe ajoute : "Nous sommes persuadés que le Groupe Paref est bien positionné pour traverser l'environnement macroéconomique changeant, comme en témoigne la confiance continue de nos clients. Nous entrons confiants et toujours prudents dans la seconde moitié de l'année avec un solide pipeline d'opportunités d'investissement et de nouvelles stratégies de fonds".