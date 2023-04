Paref : 9 ME de chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Paref s'élève à 9 millions d'euros au 1er trimestre 2023, en baisse par rapport au 1er trimestre 2022 qui comportait des éléments exceptionnels, et en hausse structurelle par rapport à 2021 compte tenu de l'évolution positive des sous-jacents. Les revenus locatifs bruts sont de 2,1 ME, en hausse de +18% (1,8 ME un an plus tôt) principalement liée au nouveau bail sur l'actif The Go situé à Levallois-Perret, qui est désormais entièrement loué.

"Après un 1er trimestre 2022 remarquable à de nombreux égards, le 1er trimestre 2023 démontre la pertinence de la stratégie du Groupe Paref sur la durée, avec une évolution positive des sous-jacents - notamment les revenus locatifs et les commissions de gestion, et des avancées significatives dans le déploiement de notre plan ESG 'Create more'. Les équipes du Groupe Paref continuent de se mobiliser pour porter notre stratégie d'innovation, d'expansion européenne et de diversification des produits", commente Antoine Castro, Président Directeur Général de Paref.