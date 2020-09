Parcel and Postal Technology International Awards 2020 : Quadient finaliste dans deux catégories

Parcel and Postal Technology International Awards 2020 : Quadient finaliste dans deux catégories









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé figurer parmi les finalistes dans deux catégories de l'édition 2020 des Parcel and Postal Technology International (PPTI) pour ses solutions Parcel Pending Lite et CVP Everest. Les PPTI Awards ont pour vocation de mettre en lumière les dernières innovations dans le secteur postal...

La solution Parcel Pending Lite de Quadient figure parmi les finalistes de la catégorie "Innovation de l'année dans le dernier kilomètre". Compacte, modulaire et simple à installer, la consigne colis Parcel Pending Lite permet aux magasins de toutes tailles d'automatiser le retrait des colis et aide transporteurs et commerçants à gérer efficacement le flux entrant de colis. Très évolutive, la solution Parcel Pending Lite est capable de s'adapter aux commerces de petite surface, qui peuvent ainsi offrir à leurs clients la même expérience de retrait moderne, pratique et intuitive proposée par les grandes enseignes. Le retrait des commandes en ligne se fait en quelques secondes, sans contact entre personnes - élément important en cette période de pandémie, avec à la clé une hausse de la satisfaction client et du trafic en magasin.

La solution CVP Everest est elle aussi retenue parmi les solutions finalistes de la catégorie "Technologie de tri et de traitement de l'année". Cette solution d'emballage automatisé s'appuie sur le scan 3D des produits pour façonner les emballages en carton ondulé aux dimensions exactes de chaque commande selon son contenu, indépendamment de la quantité et du type d'articles, souples ou rigides. Sans aucune autre technologie nécessaire, la solution CVP Everest est capable d'emballer 1.100 colis par heure, soit un colis toutes les trois secondes, grâce à ses deux postes d'intégration sous la supervision de deux opérateurs.

Cette solution d'emballage automatique éprouvée produit le plus petit emballage possible par commande, permettant ainsi d'optimiser toutes les étapes du processus de traitement, en réduisant les coûts de main-d'oeuvre, d'expédition et de matériaux, et contribuant au développement durable. Grâce à sa technologie entièrement automatisée à haut débit, la solution CVP Everest peut tenir le rythme lors des périodes de forte activité : elle est à la fois bénéfique pour l'environnement et pour les clients.