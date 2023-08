Paramount Global : grosse cession et résultats meilleurs que prévu

(Boursier.com) — Paramount Global a publié des résultats trimestriels en repli mais supérieurs aux estimations des analystes alors que la société continue de faire face à un marché publicitaire dégradé et à des pertes de streaming accrues. Le propriétaire du réseau CBS et du service de streaming Paramount+ a essuyé une perte ajustée par action de 10 cents contre 64 cents un an plus tôt et 3 cents de consensus pour un chiffre d'affaires de 7,62 milliards de dollars, en repli de 2,1%, mais plus élevé qu'attendu (7,43 Mds$). Le déficit d'exploitation a atteint 250 M$ contre un bénéfice de 819 M$ au deuxième trimestre 2022.

La société a précisé que les pertes de streaming atteindraient un pic cette année après qu'elles eurent totalisé 1,82 milliard de dollars en 2022. Elle comptait 61 millions d'abonnés à Paramount + à la fin du trimestre après le gain de 700.000 nouveaux clients sur les trois derniers mois.

Paramount a par ailleurs annoncé la vente de Simon & Schuster à la société d'investissement KKR pour 1,62 milliard de dollars en numéraire. "Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord sur une transaction qui offre une excellente valeur aux actionnaires de Paramount tout en positionnant Simon & Schuster pour sa prochaine phase de croissance avec KKR", a déclaré Bob Bakish, président de Paramount Global. "Le produit donne à Paramount une flexibilité financière supplémentaire et une plus grande capacité à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, tout en allégeant notre bilan".