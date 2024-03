Paramount Global : des espoirs dans le streaming

(Boursier.com) — Paramount Global gagne du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe a affiché au quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 4 cents, contre un consensus de -5 cents et un bpa ajusté positif de 8 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 7,64 milliards de dollars, ratant de 2% le consensus de marché, alors qu'ils se situaient à 8,13 milliards un an avant. Le bénéfice inattendu du groupe sur le trimestre provient d'une bonne surprise sur le streaming. Bob Bakish, directeur général, estime désormais que Paramount+ atteindra la rentabilité sur le marché domestique en 2025. La plateforme de streaming a ajouté 4,1 millions d'abonnés sur le trimestre contre 2,7 millions pour la période antérieure. Le consensus était de 4 millions.