Paramount Global conserve, au prix fort, les droits de la Champions League aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Paramount Global conserve les droits de la Ligue des champions aux Etats-Unis. Pour maintenir la plus prestigieuse des compétions de football de clubs dans son escarcelle, le propriétaire du réseau CBS et du service de streaming Paramount + aurait accepté de débourser plus de 1,5 milliard de dollars sur six ans. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', Paramount paiera environ 250 millions de dollars par saison sur la période 2024-2030, contre environ 100 M$ par an dans le cadre de l'ancien accord.

Avant de conclure un accord avec Paramount, l'UEFA aurait eu des discussions préliminaires avec NBC, ESPN de Walt Disney, Amazon.com, Apple, Fox, Warner Bros et Discovery, Univision et DAZN, selon les sources de l'agence. Alors que les États-Unis accueilleront la Coupe du monde en 2026, le ballon rond attire de plus en plus les convoitises au pays du football américain et du basketball.

En novembre, NBC (Comcast) a investi plus de 2,5 milliards de dollars sur six ans pour conserver les droits américains de diffusion des matchs de la Premier League anglaise. Un montant près de trois fois supérieur à l'accord précédent. Apple verse pour sa part une garantie minimale de 250 millions de dollars par an pour les droits de la Major League Soccer, soit également près du triple de la valeur de l'accord antérieur, selon le 'Sports Business Journal'.