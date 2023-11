Paragon : retrait obligatoire en vue

(Boursier.com) — L 'Autorité des marchés financiers a publié ce jour les résultats définitifs de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Grenadier Holdings Ltd sur les actions et les BSA 2015-1 de Paragon ID, à la suite de la clôture de l'Offre, intervenue le 2 novembre 2023.

À l'issue de l'Offre, Grenadier Holdings Ltd, agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec GIML Investments 3 Limited, une société soeur, détient un total de 1.896.947 actions et 3.488.550 droits de vote de Paragon ID, représentant 95,64% du capital et 95,04% des droits de vote de cette société.

Grenadier Holdings Ltd détient par ailleurs, directement et de concert, à l'issue de l'Offre, 151.000 BSA 2015-1 représentant 100% des BSA 2015-1 en circulation.

Fort de ce résultat, Grenadier Holdings Ltd formulera prochainement auprès de l'AMF une demande de mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire portant sur la totalité des actions Paragon ID non apportées à l'Offre, conformément à ce qui avait été indiqué dans la note d'information relative à l'Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 38,01 euros par action Paragon ID. Le cours de Bourse de Paragon ID a été suspendu dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.