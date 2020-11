Paragon ID se renforce au capital d'airweb

Paragon ID se renforce au capital d'airweb









(Boursier.com) — Paragon ID a acquis 30% du capital de la société airweb auprès de ses actionnaires historiques. Le groupe avait acquis une participation stratégique de 50% d'airweb en novembre 2018.

Cette acquisition de 30% du capital d'airweb a été réalisée intégralement en numéraire à partir de la trésorerie disponible.

Paragon ID aura la possibilité d'acquérir le solde du capital d'airweb (20%) d'ici la fin de l'année 2024.

airweb conçoit et édite des solutions de billettique dématérialisée. Depuis 2016, l'entreprise déploie une offre en mode Software as a Service (SaaS) destinée aux acteurs des transports publics. Au coeur de cette offre, une plate-forme multi-canal de génération et de vente de titres de transport dématérialisés. Connectée aux applications de billetterie sur smartphone et aux boutiques web, cette technologie permet aux opérateurs de transports de gérer la distribution de leurs titres sur téléphones mobiles et de suivre les usages sur leur réseau de transport tout en pilotant leur relation client.

Plusieurs dizaines d'organismes de transport ont opté pour la solution airweb qui permet aux usagers d'avoir accès à un système de billetterie complet sur leur smartphone, pour réaliser des voyages de bout en bout, tout en disposant d'informations voyageurs en temps réel.

Partenaire de plus de 70 opérateurs de réseaux en France, airweb est, à ce jour, la solution de billetterie mobile la plus déployée en France. La société opère notamment les solutions mobiles des réseaux de transports des collectivités d'Ajaccio, Angoulême, Arras, Avignon, Brest, Carcassonne, Cherbourg, Cholet, Douai, Evreux, La Rochelle, Le Mans, Lorient, Orléans, Pau, Poitiers, Reims, Sophia Antipolis, Troyes, etc., mais également de régions comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou encore la Martinique. A l'international, airweb a notamment remporté en 2019, en partenariat avec Paragon ID, le développement et la gestion pendant cinq années (et deux ans en option) de la solution billettique pour appareil mobile du Réseau de transport de la Capitale (RTC) de Québec au Canada. airweb est également référencé à la Centrale d'Achat du Transport Public et travaille en partenariat avec les autorités organisatrices de mobilité ainsi qu'avec les opérateurs de transport RATP Dev, Keolis et Transdev.

airweb connaît une forte croissance et affiche désormais un Ebitda positif. La société sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes de Paragon ID à compter du 1er novembre 2020.