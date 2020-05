Paragon ID s'associe à Apitrak pour déployer une offre d'Asset Tracking

Paragon ID s'associe à Apitrak pour déployer une offre d'Asset Tracking









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paragon ID s'associe au spécialiste de la géolocalisation Apitrak pour développer une plate-forme IoT (Internet of things) "multi-technologies" pour des applications d'asset tracking (suivi d'actifs, de biens et d'équipements), de gestion de stocks et de protection des personnes.

La future plate-forme combinera les compétences des deux partenaires à déployer pour leurs clients des solutions de géolocalisation et d'asset tracking faisant appel à une large palette de technologies d'acquisition de données : RFID (actif & passif), Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi ou encore GPS.

Les deux sociétés ambitionnent de construire une plate-forme "full" SaaS (Software as a Service), modulaire et multi-technologies, conçue pour :

- offrir un choix de solution de géolocalisation pour optimiser le rapport précision/ coût ;

- donner accès à de multiples solutions applicatives et modules sur une même plate-forme ;

- permettre un démarrage très rapide des solutions avec un faible coût d'investissement initial pour les clients.

Cette plateforme commune, dont le lancement est prévu en fin d'année 2020, agrègera les expertises et savoir-faire développées par les deux partenaires depuis plusieurs années. Cette nouvelle offre apportera de réelles avancées technologiques dans le domaine des plate-formes IoT. Elle sera conçue pour permettre aux acteurs de l'industrie, de la logistique et de la santé de mettre en oeuvre et déployer simplement des solutions applicatives permettant de tracer leurs équipements, d'assurer le suivi des stocks et la protection des personnes dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité de leur processus et de réduire les coûts.