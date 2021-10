Paragon ID : résultats annuels 2020/21 fortement impactés par la pandémie

(Boursier.com) — Paragon ID publie ses comptes consolidés au titre de l'exercice 2020/21 clos le 30 juin 2021 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021/22. Les comptes annuels 2020/21 consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 22 octobre 2021. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes. A l'issue de l'exercice 2020/21 (clos le 30 juin 2021), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 83,9 ME, en repli de -22%. En excluant l'impact des acquisitions, l'évolution s'établit à -28%.

Les résultats annuels 2020/21 sont fortement impactés par la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires annuel est en recul de 22%, tandis que les divisions historiques Transport & Smart Cities et e-ID les plus lourdement impactées. Paragon publie cependant une Marge d'EBITDA résistante à 6,9% et une perte nette de -5,7 ME avec un solide cash-flow opérationnel de 9,1 ME.

L'activité du 1er trimestre 2021/22 est ressortie en croissance de 34%. Les perspectives de croissance en 2022 sont cependant menacées par les pénuries de matières premières et de composants électroniques.