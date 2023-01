Paragon ID : reprise de la société Uwinloc

(Boursier.com) — Paragon ID, annonce l'acquisition du fonds de commerce et des actifs de la société Uwinloc, fournisseur français de solutions de traçabilité avec des tags sans batterie basés sur la collecte d'énergie radio.

Basée à Toulouse, Uwinloc a été fondée en 2015 avec l'ambition de fournir une technologie IoT intégrée capable de digitaliser et de faciliter la gestion des équipements et les inventaires dans les entrepôts et zones de stockage intérieur/extérieur.

Incubée au sein du Airbus Bizlab, Uwinloc a déposé 23 brevets depuis sa création. La société, qui a été maintes fois récompensée par des prix d'innovation, est pionnière dans la technologie de collecte et de stockage d'énergie radio permettant aux étiquettes de fonctionner sans batterie et avec une infrastructure réduite, véritable révolution dans le domaine de la traçabilité. Concrètement, cela se traduit par des tags basés sur de l'Ultra-Wideband (UWB), moins onéreux en termes de déploiement et offrant la possibilité de suivre un plus grand nombre d'équipements tout en limitant les coûts d'inventaire.

Forte de plus de 30 clients et d'une présence dans cinq pays, Uwinloc a développé, en collaboration avec de grands groupes industriels, une solution de géolocalisation en temps réel, baptisée MahVis, contenue dans des boitiers fixés sur des chariots élévateurs éliminant ainsi le besoin d'une infrastructure fixe.