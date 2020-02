Paragon ID renforce son bilan

(Boursier.com) — Paragon ID, champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce le renforcement de son bilan à travers la mise en oeuvre de deux opérations :

-la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant de 0,5 ME,

-la conversion, par Grenadier Holdings Plc, des obligations convertibles d'une valeur de 10 ME.

Ces deux opérations conjuguées, réalisées au prix de 35 euros par action nouvelle émises, renforcent le bilan de Paragon ID et fournissent des moyens supplémentaires pour financer la croissance soutenue de son activité. En outre, la conversion des OC en actions nouvelles renforce les fonds propres de la société et éteint les charges financières annuelles liées à cet emprunt obligataire, qui s'élevaient à 0,8 ME sur l'exercice 2018/19 clos le 30 juin 2019.

Pour rappel, au cours du 1er semestre de l'exercice 2019/20 (du 1er juillet au 31 décembre 2019), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 56,3 ME, en progression de +12% (+11% à taux de change constants), marqué par le poids croissant de la nouvelle activité Paiement. A l'issue du semestre écoulé, Paragon ID s'inscrit en avance sur son plan de marche annuel visant à délivrer une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice et d'améliorer la rentabilité.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

"Ces deux opérations constituent une excellente nouvelle pour le groupe pour de multiples raisons. D'un point de vue financier, elles permettent d'optimiser notre structure bilancielle, en allégeant notre dette de 10 MEUR et en renforçant nos capitaux propres de plus de 10,5 MEUR. Au niveau de notre résultat financier, la conversion des OC va permettre à Paragon ID d'économiser 0,8 MEUR de charge d'intérêt par an. Enfin, sur le plan capitalistique, elles témoignent du soutien de notre actionnaire majoritaire, Paragon Group par l'intermédiaire de Grenadier, et de l'intérêt de nouveaux investisseurs.

Pour l'ensemble de ces raisons, je me félicite de ces opérations qui nous permettent d'aborder avec encore plus d'ambition la poursuite de notre exercice 2019/20."