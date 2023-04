Paragon ID relève encore son objectif de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Paragon ID a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2022-2023 (un chiffre d'affaires consolidé de 51 ME, en progression de +48%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle s'est établie à +45%. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-2023 s'inscrit en augmentation séquentielle de +7% par rapport à celui du 2ème trimestre.

Paragon ID dépasse ainsi pour la première fois le seuil des 50 ME de facturations sur un trimestre. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 140,9 ME, en progression totale de +55%, dont +48% à périmètre et taux de change constants. Paragon ID souligne que ce niveau d'activité sur neuf mois à fin mars 2023 est d'ores et déjà supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Les très bonnes performances enregistrées à ce jour au sein des divisions Transport & Smart Cities, Traçabilité & Protection des marques et Paiement, combinées à la montée en puissance de la production des nouvelles solutions d'e-ID en polycarbonate permettent à Paragon ID d'envisager de terminer l'exercice 2022-2023 en avance sur le plan de marche annuel.

Paragon ID relève son objectif de chiffre d'affaires annuel à plus de 185 ME (plus de 170 ME précédemment), soit une croissance de +40% par rapport aux 130,8 ME de chiffre d'affaires annuel réalisés l'an dernier.