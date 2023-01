Paragon ID relève encore ses objectifs

(Boursier.com) — Paragon ID publie une activité record au 1er semestre 2022/23 à 89,9 ME, en progression de +59%. La croissance organique est de +50% en incluant un effet "post-Covid".

La direction annonce dans la foulée un nouveau relèvement de l'objectif de croissance annuelle à +30% en 2022/23, contre un objectif initial de +10%, déjà relevé à +20% fin octobre.

170 ME de chiffre d'affaires sont désormais visé en 2022/23, contre 130,8 ME en 2021/22, avec de nouvelles commandes de produits eID en polycarbonate représentant plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires au cours des deux prochaines années et des commandes majeures de "Data Pages" (pages de données) en polycarbonate pour les passeports et cartes d'identité électroniques.