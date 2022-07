Paragon ID publie un chiffre d'affaires consolidé de 39,7 ME au T4

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre de son exercice 2021/22, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 39,7 ME en

progression soutenue de +68% par rapport au 4ème trimestre 2020/21. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +38%.

La performance du 4ème trimestre est ressortie au-delà des attentes. La fin des grèves dans les usines de papier finlandaises, la détente des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration de la disponibilité et des conditions de transport ont contribué à une forte activité commerciale tout au long du trimestre.

Paragon ID a continué de bénéficier de l'augmentation de ses prix de vente, visant à compenser partiellement l'augmentation des prix des matières premières et des composants. L'effet prix estimé a contribué pour environ 2,0 ME à la croissance du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22 (rappel : +1,5 ME au 3ème trimestre).

Toutes les divisions ont affiché une croissance soutenue au cours du dernière trimestre de l'exercice, avec notamment une accélération des activités Transport & Smart Cities (+95% au 4ème trimestre vs. +75% sur 9 mois) en particulier grâce à d'importantes commandes aux Etats-Unis et au bon redémarrage de la nouvelle filiale américaine EDM Technology Inc. L'activité Paiement (+39% au 4ème trimestre vs. +16% sur 9 mois) avec une belle croissance de Thames (société acquise en 2019) et d'AmaTech qui a bénéficié comme escompté de grosses commandes de modules RFID au 4ème trimestre.

Dépassement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel 2021/22

Fort de cette bonne fin d'exercice, Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 130,8 ME en 2021/22, en croissance de +56% et de +37% à périmètre et changes constants.

Ce chiffre d'affaires marque ainsi un niveau d'activité record, significativement supérieur à l'objectif initial d'une croissance à deux chiffres puis de l'objectif relevé à plus de 120 ME fixé fin avril.

La contribution des acquisitions réalisées au cours de l'année civile 2021 (Apitrak, Security Label GmbH et EDM Technology Inc.) s'est établie à 15,7 MEUR en année pleine.

Solide croissance à deux chiffres de toutes les divisions en 2021/22

L'exercice 2021/22 a été marqué par un fort rebond de l'activité commerciale pour la division Transport & Smart Cities (37% du chiffre d'affaires 2021/22), avec un retour des voyageurs dans les systèmes de transport et une reprise de commandes soutenues de la part des opérateurs afin de reconstituer leurs stocks (tickets, cartes). Le chiffre d'affaires de la division s'est établi à 48,6 ME, en progression annuelle de +81%.

La croissance organique de la division s'est établie à +67% sur l'exercice, illustrant les gains de parts de marché opérés par Paragon ID post pandémie. La dernière société acquise, EDM Technology Inc. aux Etats-Unis, a largement performé avec des niveaux d'activités atteints en fin d'exercice conformes à ceux qui prévalaient avant la crise.

Perspectives 2022/23 : poursuite d'une croissance soutenue

Tout en restant particulièrement vigilant au contexte économique (prix des matières premières, crise des composants, conditions d'approvisionnement et de transport), Paragon ID entend continuer de délivrer une croissance soutenue de son activité en 2022/23 et se fixe de réaliser une nouvelle année de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.