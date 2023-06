Paragon ID : Projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Grenadier Holdings Ltd à 38,01 euros

(Boursier.com) — Grenadier Holdings Ltd, actionnaire majoritaire de Paragon ID à hauteur de 80,25% du capital et 86,93% des droits de vote théoriques, annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire au prix de 38,01 euros par action.

"Cette Offre s'inscrirait dans une parfaite continuité de la stratégie déployée par la société et de ses engagements envers ses clients et partenaires et permettrait de simplifier la gouvernance, faciliterait la mise en conformité des opérations de la société avec les normes et standards de Grenadier Holdings Ltd tout en renforçant le soutien de sa stratégie".

Le prix de l'Offre correspond à l'actif net par action tel que ressortant des comptes sociaux de la société au 30 juin 2022 et représente une prime de +25,1% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse. Ce prix représente une prime de +35,8% par rapport au cours de clôture de la séance précédant l'annonce de l'Offre (au 16 juin 2023).

Cette Offre ne serait soumise à aucune condition de financement, Grenadier Holdings Ltd. disposant des fonds nécessaires pour financer la totalité de l'Offre en numéraire.

Le Conseil d'administration de Paragon ID a pris acte du caractère amical de cette Offre. Le Conseil d'administration a accueilli favorablement à l'unanimité ce projet d'Offre dans son principe, sans préjudice de l'avis motivé du Conseil d'administration sur l'Offre qui sera émis après réception de l'avis de l'expert indépendant.

Au cours de sa réunion du 19 mai 2023, le Conseil d'administration de Paragon ID a constitué un comité ad hoc composé de Lis Iceton (Présidente du comité ad hoc et administratrice indépendante), Alyna Wnukowsky (administratrice indépendante) et Dominique Durant des Aulnois (administrateur).

Ce comité ad hoc sera notamment chargé d'assurer le suivi de la mission de l'expert indépendant.