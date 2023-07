Paragon ID : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 29 juin à l'AMF, la société de droit anglais GIML Investments 3 Limited, a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 23 juin 2023, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société Paragon ID. Elle détient individuellement 1.591 603 actions Paragon ID représentant 3.183.206 droits de vote en assemblée générale ordinaire, soit 80,25% du capital et 86,67% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion, le 23 juin, d'un contrat de cession de droit anglais entre Grenadier Holdings Limited et GIML Investments 3 Limited, aux termes duquel Grenadier Holdings Limited a transféré à GIML Investments 3 Limited, société soeur, dans le cadre d'une réorganisation capitalistique intragroupe, l'usufruit des 1.591.603 actions Paragon ID qu'elle détient.

Il est précisé que GIML Investments 3 Limited agit de concert avec Grenadier Holdings Limited. Cette dernière a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat sur les actions qu'elle ne détient pas, directement ou indirectement, seul ou de concert, dans Paragon ID.

Le concert n'a pas l'intention de modifier la stratégie de Paragon ID. GIML Investments 3 Limited bénéficie jusqu'au 31 décembre d'une option d'achat portant sur la nue-propriété des actions de Paragon ID détenues par Grenadier Holdings Limited. GIML Investments 3 Limited n'a pas l'intention d'exercer cette option d'achat avant la clôture de l'offre publique d'achat.

Enfin, dans l'hypothèse de la réalisation d'un retrait obligatoire consécutif à l'offre publique d'achat, la composition du conseil d'administration pourrait être modifiée afin de tenir compte de la nouvelle situation.