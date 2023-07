Paragon ID : nomination d'un expert indépendant

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'offre publique d'achat amicale par Grenadier Holdings Ltd., actionnaire majoritaire de Paragon ID avec 80,25% du capital et 86,93% des droits de vote théoriques, le Conseil d'administration de Paragon ID a pris acte du caractère amical de l'offre qu'il a accueilli favorablement à l'unanimité dans son principe. Celle-ci est formulée au prix de 38,01 l'action. Ce prix représente une prime de +35,8% par rapport au cours de clôture de la séance précédant l'annonce de l'offre au 16 juin.

Au cours de sa réunion du 19 mai 2023, le Conseil d'administration de Paragon ID a constitué un comité ad hoc composé de Lis Iceton (Présidente du comité ad hoc et administratrice indépendante), Alyna Wnukowsky (administratrice indépendante) et Dominique Durant des Aulnois (administrateur). Ce comité ad hoc sera notamment chargé d'assurer le suivi de la mission de l'expert indépendant, d'émettre une recommandation au Conseil d'administration et de préparer un projet d'avis motivé concernant l'intérêt de l'offre pour Paragon ID, ses actionnaires et ses salariés.

Sur proposition du comité ad hoc, le Conseil d'administration a désigné le cabinet Finexsi représenté par Olivier Peronnet en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre.

Le Conseil d'administration de la société se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'offre, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de l'avis du comité social et économique. Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par la société et soumis au visa de l'AMF.

Le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers devrait être réalisé dans le courant du mois de juillet.

Sous réserve que les conditions légales et réglementaires soient remplies, Grenadier Holdings Ltd. mettra en oeuvre un retrait obligatoire afin d'acquérir les actions n'ayant pas été acquises dans le cadre de l'offre.

A la demande de Paragon ID, la cotation des actions a été suspendue, ce 19 juillet, et reprendra le 20 juin.

Le contrat de liquidité avec Portzamparc a également été suspendu jusqu'à nouvel ordre.