Paragon ID : nette amélioration des résultats annuels, forte croissance attendue sur le nouvel exercice

(Boursier.com) — Paragon ID dévoile des comptes 2021-2022 en nette amélioration avec un chiffre d'affaires annuel record de 130,8 millions d'euros. Ce dernier affiche une croissance de 56%, dont +37% en organique. Il ressort significativement supérieur à l'objectif initial d'une croissance à deux chiffres puis de l'objectif relevé à plus de 120 ME au mois d'avril dernier. L'EBITDA atteint 10,5 ME, en progression de +79% par rapport à l'exercice précédent. La marge d'EBITDA atteint ainsi 8% contre 6,9% un an plus tôt, et 8,8% au 2nd semestre.

Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et d'affacturage, s'élève à -2,1 ME, en hausse de +0,9 ME par rapport à l'exercice 2020-2021, du fait de l'accroissement de la dette pour accompagner la politique de croissance externe et de l'augmentation de l'affacturage. Le résultat net s'établit ainsi à -2,5 ME, contre -5,7 ME un an plus tôt. Il est néanmoins ressorti à l'équilibre au 2nd semestre de l'exercice.

En 2021-2022, Paragon ID a généré une capacité d'autofinancement de 9,8 ME, plus que doublé par rapport à 2020/21. L'optimisation des postes du besoin en fonds de roulement s'est poursuivie en 2021/22 (+0,8 ME en 2021/22 après +4,3 ME en 2020-2021), ce qui témoigne d'une parfaite gestion de la forte croissance de l'activité. Le cash-flow d'exploitation est ainsi porté à 10,6 ME. La trésorerie disponible demeure confortable à 14,2 ME à l'issue de l'exercice.

Le groupe précise par ailleurs que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023 s'est établi à 42,2 ME, en forte progression de +65%. L'impact des croissances externes (EDM, Urban Things et Tracktio) est de 2,6 ME sur le trimestre. Neutralisée de l'impact des sociétés consolidées et des taux de change, la croissance organique du trimestre s'est établie à +51%, témoignant d'une activité commerciale dynamique au-delà des attentes.

Tout en restant particulièrement vigilant au contexte géopolitique et économique (prix des matières premières, crise des composants, conditions d'approvisionnement et de transport), Paragon ID s'est fixé pour objectif de continuer de délivrer une croissance soutenue de son activité en 2022-2023. Fort de la croissance enregistrée au 1er trimestre, des commandes qui ont déjà été reçues et de la visibilité actuelle sur les approvisionnements en matières premières, le Groupe relève son objectif annuel et se fixe désormais de réaliser une croissance supérieure à +20% sur l'exercice 2022-2023 (contre supérieure à +10% initialement), qui porterait ainsi le chiffre d'affaires à plus de 155 ME (vs. 130,8 ME en 2021-2022).