Paragon ID : le chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à 84 ME, en repli de 22%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paragon ID, champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4ème trimestre (1er avril 2021 - 30 juin 2021).

Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 23,7 ME, en croissance de +4% par rapport au 4ème trimestre 2019/20. A taux de change et périmètre constants (en excluant Apitrak et airweb), la progression s'établit à +4%.

Si les divisions Transport & Smart Cities et e-ID, dont l'activité est directement corrélée aux mouvements des individus, sont restées impactées négativement au 4ème trimestre par les conséquences de la pandémie (trafic voyageur réduit dans les transports en commun et restrictions en matière de voyages internationaux), le groupe a renoué avec la croissance au cours de la période, porté par la dynamique toujours extrêmement soutenue de la division Paiement et le rebond confirmé de l'activité au sein de la division Traçabilité & Protection des marques.

A l'issue de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires annuel consolidé de Paragon ID s'est élevé à 84 ME, en repli de -22% (-28% à taux de change et périmètre constants).

Agenda financier de l'exercice 2020/21 : publication des résultats annuels le 26 octobre.