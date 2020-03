Paragon ID : informations relatives aux conséquences possibles de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité

Paragon ID : informations relatives aux conséquences possibles de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité









(Boursier.com) — Paragon ID, champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, informe des conséquences possibles sur son activité de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires mises en oeuvre par les Etats à travers le monde.

Les récentes mesures sanitaires prises en Italie ou aux Etats-Unis vont conduire à d'importantes perturbations laissant craindre une dégradation généralisée du contexte macroéconomique. Si d'autres Etats venaient à mettre en oeuvre des mesures comparables, les différentes activités de Paragon ID pourraient être affectés par ces mesures et des décisions commerciales pourraient être différées.

Pour rappel, l'activité de nombreux clients de Paragon ID est liée à la circulation des personnes et des biens. Le contexte actuel constitue donc une source d'inquiétude à moyen terme pour les clients dans différents domaines d'activité du groupe, par exemple :

-le recul des déplacements de personnes dans les grandes zones urbaines pourrait impacter la demande de tickets et de cartes de transport ;

-la baisse des voyages internationaux pourrait conduire à un recul du nombre de personnes renouvelant ou demandant un passeport ;

-les impacts financiers sur l'industrie du transport aérien pourraient également ralentir l'adoption des étiquettes à bagages RFID, en vertu des résolutions de l'IATA.

A ce jour, Paragon ID n'enregistre pas d'impact significatif lié à l'épidémie sur son activité. Les clients du groupe, qui demeurent particulièrement soucieux de leurs stocks de produits finis pour pallier tout risque de perturbation de leur chaîne d'approvisionnement, ne diminuent pas leurs niveaux de commandes.

Sur le plan industriel, le groupe s'appuie sur son organisation mondiale multizone, avec des unités de production basées en Europe (France et Roumanie), au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, qui lui permet actuellement d'assurer un approvisionnement au plus près de ses clients.

Parallèlement, des mesures de prévention ont été mises en oeuvre pour réduire les risques de contamination au sein des collaborateurs du groupe, et des plans de continuité de l'activité ont été élaborés au sein des différents sites.

Paragon ID suit de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.