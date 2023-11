Paragon ID : Grenadier Group a déposé à l'AMF sa demande de retrait obligatoire

(Boursier.com) — Grenadier Group a déposé auprès de l'AMF le projet d'offre de retrait obligatoire visant les actions Paragon ID.

Cette offre est formulée à l'issue de l'OPAS initiée par Grenadier Group, visant les actions et les BSA 2015-1 de Paragon ID. Celle-ci s'est déroulée du 21 septembre au 2 novembre 2023 (inclus).

D'ores et déjà, Grenadier Group détient, directement et de concert, 1.896.9472 Actions et 3.488.550 droits de vote de la société, représentant 95,64% du capital et 95,04% des droits de vote.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre au prix de 38,01 euros par action, soit à un prix égal à celui de l'offre, net de tous frais.

Le retrait obligatoire portera donc sur un maximum de 86.456 Actions représentant 4,36% du capital et au plus 4,96% des droits de vote de la société.

La cotation des actions a été suspendue le 3 novembre à l'issue de la clôture de l'offre. Cette suspension est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.