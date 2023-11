Paragon ID : Grenadier détient la totalité du capital

(Boursier.com) — Paragon ID annonce qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société initiée par son actionnaire majoritaire Grenadier Holdings Ltd, qui s'est déroulée du 21 septembre au 2 novembre, et consécutivement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre, les actions Paragon ID ont été radiées de la cote d'Euronext à Paris depuis le 20 novembre et ne sont donc plus cotées en Bourse.

Depuis cette date, Grenadier Holdings Ltd détient désormais la totalité du capital social de Paragon ID et est son unique actionnaire.

Annoncée en juin 2023, cette opération s'inscrit dans une logique de poursuite de la stratégie de développement déployée par Paragon ID au cours des dernières années, dans le respect de l'ensemble de ses engagements envers ses clients et partenaires. Elle vise à permettre de simplifier la gouvernance, à faciliter la mise en conformité de ses opérations avec les normes et standards de Grenadier Holdings Ltd., tout en renforçant le soutien à la stratégie. Cette opération n'a pas de conséquence sur les activités, les effectifs ou la politique de ressources humaines de Paragon ID.

Le Conseil d'administration de Paragon ID avait pris acte du caractère amical de cette offre et accueilli favorablement à l'unanimité cette opération.