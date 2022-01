Paragon ID : deux nouveaux financements bancaires d'un montant total de 8,7 ME

(Boursier.com) — Paragon ID a obtenu deux nouveaux accords de financements bancaires long terme pour un montant total de 8,7 millions d'euros auprès de Bpifrance et du Crédit Agricole Centre Loire. Ces nouveaux prêts bancaires, obtenus avec le soutien de Paragon Group, financeront les investissements de la firme sur ses sites français.

Paragon ID a obtenu un Prêt Vert auprès de Bpifrance d'un montant de 5 ME d'échéance pour une durée de 10 ans (2 années de franchise de remboursement). Ce prêt vise notamment à optimiser les procédés industriels de Paragon ID, afin de diminuer leurs impacts sur l'environnement, et accompagner la production de solutions plus écologiques et responsables, avec notamment la transition de produits magnétiques en solutions réutilisables grâce à la technologie sans-contact RFID ou dématérialisées sur téléphone portable.

Paragon ID a également obtenu un Prêt Participatif Relance (PPR) auprès du Crédit Agricole Centre Loire d'un montant de 3,7 ME, d'une durée de 8 ans (4 années de franchise de remboursement). Dans le cadre du plan de relance initié par le gouvernement français, les PPR, qui bénéficient d'une garantie de l'État, visent à apporter aux PME et aux ETI de nouveaux financements de long terme non dilutifs s'insérant entre les fonds propres et la dette classique.

Ces deux emprunts font l'objet de taux d'intérêts fixes avantageux au regard des conditions de marché.