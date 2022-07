Paragon ID : des ventes supérieures aux attentes en mai et juin

(Boursier.com) — Paragon ID va faire mieux que prévu! A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22, le 27 avril dernier, la société indiquait : "Plus de 120 ME de chiffre d'affaires désormais visé en 2021/22, malgré les défis persistants d'approvisionnement et l'incertitude de l'environnement économique actuel."

Aujourd'hui la société explique que "dans un contexte de forte activité commerciale, la fin des grèves dans les usines de papier finlandaises, la détente des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration des conditions de transport des produits ont permis à Paragon ID de réaliser des ventes supérieures aux attentes au cours des mois de mai et juin 2022."

Le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre de l'exercice 2021/22 (période d'avril à juin), qui sera publié le 26 juillet 2022, a donc dépassé le niveau escompté.

Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 91,2 ME sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021/22, en hausse de +51% (+36% à taux de change et périmètre constants).