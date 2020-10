Paragon ID : comptes publiés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une très solide performance au 1er semestre 2019/20, marqué par la signature de contrats majeurs sur le plan commercial et une progression de +87% de l'EBITDA, le groupe Paragon ID a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences économiques.

Sur l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est établi à 108,0 ME, stable par rapport à l'exercice précédent, mais avec un manque à gagner estimé à 20 ME par rapport à la situation pre-Covid. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires annuel s'est inscrit en recul organique de -9%.

Les activités historiques de Paragon ID ont été les plus impactées par la pandémie. En croissance à mi-exercice (rappel : +3% de croissance au 1er semestre), elles s'inscrivent en recul annuel de -11% (-1% pour l'e.ID, -14% pour le Transport & Smart Cities et -7% en Traçabilité & Protection des marques), fortement impactées par la crise sanitaire depuis mi-mars et ses conséquences (baisse de la fréquentation des infrastructures de transport public, arrêt brutal de l'activité dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique et fermeture des commerces des clients retail,).

A l'inverse, l'exercice 2019/20 a été marqué par le développement du groupe dans l'univers du paiement, portée par l'acquisition de Thames Technology en novembre 2019 et par la croissance des revenus sur les contrats de licences des technologies d'AmaTech. La nouvelle division Paiement a ainsi représenté 13% de l'activité en 2019/20 (contre 2% en 2018/19).

Paragon ID a freiné sa production à partir du mois de mars 2020. Des dispositifs d'activité partielle ont été mis dans tous les pays, des plans d'économies drastiques ont été lancés pour abaisser la structure de coûts.

Grâce à ces actions (3,5 ME d'économies d'ores et déjà réalisées au 4ème trimestre 2019/20) et à une plus forte contribution des activités de la division Paiement, Paragon ID a pu amortir l'impact de la pandémie sur ses résultats. Au 2nd semestre, la marge d'EBITDA est ressortie à 6,2%, nettement supérieure à l'objectif d'une marge d'EBITDA à l'équilibre sur la totalité du 2nd semestre qui avait été fixé fin avril.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'EBITDA s'est ainsi inscrit à 7,8 ME, en légère hausse de +2% par rapport à 2018/19, en grande partie du fait de l'adoption de la norme IFRS 16. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 7,8% (6,5% hors impact IFRS 16), contre 7,6% l'an dernier.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et dépréciations pour 8,4 ME, dont 1,6 ME liées à l'application nouvelle de la norme IFRS 16 en 2019/20 et 0,4 ME provenant de l'intégration de Thames Technology, et des charges non décaissables liées aux paiements en actions pour 0,6 ME, la perte opérationnelle courante s'est élevée à -0,5 ME contre un profit de 2,5 ME un an plus tôt.

Les autres produits et charges non courant se sont élevés à -3 ME (vs. -2,3 ME en 2018/19), constitués principalement des coûts des licenciements comptabilisés au 4ème trimestre et des coûts salariaux des employés non remplacés, pour la quasi totalité au Royaume-Uni, pour adapter les capacités de production du groupe au nouvel environnement économique.

Le résultat opérationnel est en baisse sensible à -3,5 ME, contre un résultat à l'équilibre un an plus tôt (0,2 ME en 2018/19).

Après prise en compte d'un résultat financier de -2,3 ME, dont -1,6 ME de charge d'intérêts liés à l'endettement obligataire, le résultat net s'établit à -5,5 ME en 2019/20.

Premier trimestre 2020/2021

Le nouvel exercice 2020/21 a débuté dans des conditions de marché particulièrement adverses, conduisant à une forte dégradation de l'activité, comme annoncé fin juillet.

Au 1er trimestre 2020/21, Paragon ID a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,3 ME, en recul de -28% par rapport au 1er trimestre 2019/20. Hors Thames Technology, la variation à taux de change et périmètre constants ressort à -42%.

Face au contexte de marché particulièrement adverse pour ses activité historiques, Paragon ID continue de faire preuve d'agilité et de poursuivre l'adaptation de ses capacités industrielles et de ses coûts de structure, engagée au 4ème trimestre 2019/20.

Outre les départs déjà réalisés au Royaume-Uni, le groupe a réduit pendant l'été de près de moitié les effectifs de son unité industrielle en Roumanie, qui produit notamment des tickets sans-contact pour le mass transit et des couvertures de passeports biométriques en e.ID. Au total, sur l'ensemble des zones géographiques, les effectifs du groupe ont été ramenés à environ 500 personnes désormais, contre plus de 750 avant l'émergence de la crise.

Par ailleurs, le groupe maintient les dispositifs d'activité partielle dans l'ensemble des pays. En France, le groupe a conclu des accords d'activité partielle de longue durée avec ses partenaires sociaux pour être en mesure d'adapter durablement sa production et se tenir prêt à rebondir et à capter la reprise de l'activité dès la sortie de crise.

Agenda financier de l'exercice 2020/21

-Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020/21 : Jeudi 28 janvier 2021

-Résultats semestriels 2020/21 : Mardi 30 mars 2021

-Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/21 : Mercredi 5 mai 2021

-Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020/21 : Jeudi 22 juillet 2021

-Résultats annuels 2020/21 : Mardi 26 octobre 2021.