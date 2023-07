Paragon ID : chiffre d'affaires annuel en progression totale de 47%

(Boursier.com) — Paragon ID affiche à l'issue de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires annuel consolidé de 192 ME, en progression totale de +47%, dont +44% à périmètre et taux de change constants. Ce niveau d'activité est conforme à l'objectif annuel, relevé fin avril, d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 185 ME.

Au 4ème trimestre de son exercice 2022-2023 (clos le 30 juin 2023), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51 ME, en progression de +29%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle s'est établie à +28%.