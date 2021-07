Paragon ID : beau contrat pour airweb

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paragon ID annonce le gain d'un contrat important pour sa filiale airweb. Le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise), autorité organisatrice des mobilités de l'aire grenobloise (Grenoble métropole, département de l'Isère, communauté d'agglomération du pays voironnais et communauté de communes Le Grésivaudan), a mis en place une plateforme MaaS (Mobility as a Service), baptisée le PASS'Mobilités, dont la nouvelle version est prévue au 2nd semestre 2021. Ce PASS'Mobilités est une application web qui a pour but d'accompagner les habitants du territoire dans leur utilisation des modes de transports alternatifs aux véhicules particuliers (covoiturage, transport en commun, vélo/trottinette, etc..) sur un seul et même support, et permet la recherche d'itinéraires, la souscription aux différentes offres de mobilité, de l'information trafic, etc.

Airweb a remporté l'appel d'offres pour la réalisation de l'une des principales briques technologiques du PASS'Mobilités. Celle-ci doit s'intégrer à l'écosystème existant, afin de permettre aux usagers une utilisation facile et rapide des transports en commun à l'échelle du territoire.