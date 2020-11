Paragon ID : arrivée de Sébastien Chavigny en qualité de Directeur Financier

(Boursier.com) — Paragon ID annonce l'arrivée de Sébastien Chavigny en qualité de Directeur Financier (CFO - Chief Financial Officer) depuis le 1er novembre 2020.

Diplômé d'un Master en Sciences du management de l'EM-Lyon en 2001, Sébastien a débuté sa carrière en audit au sein du cabinet Arthur Andersen. Après huit années au sein du réseau Andersen / Ernst & Young à mener des missions d'audit et de conseil financier en restructuration et acquisition d'entreprises, Sébastien a rejoint en tant que Trésorier Groupe le parapétrolier français Geoservices. Après l'acquisition de ce dernier par le groupe Schlumberger en 2010, il a occupé diverses positions de Directeur Financier à l'international, en particulier dans la région Amérique latine où il a notamment passé trois ans à Rio de Janeiro (Brésil).

En 2015, il rejoint le groupe Quadient (ex-Neopost), en tant que Directeur du contrôle financier Groupe, jusqu'à son arrivée chez Paragon ID en novembre 2020.

Clem Garvey, Directeur Général de Paragon ID, déclare : "Nous sommes très heureux d'accueillir Sébastien qui occupera un poste clé au sein de l'équipe de direction. J'ai déjà largement collaboré avec lui par le passé et je sais que ses différentes expériences, notamment en matière de contrôle financier et de développement international, seront des atouts pour Paragon ID. Après presque quinze années passées au sein du Groupe Paragon, dont les deux dernières à la tête de la direction financière de Paragon ID, Olivier Doye quitte la société pour se consacrer à un nouveau projet professionnel. Je le remercie pour les différentes actions qu'il a mené, notamment celles ayant permis le renforcement de la structure bilancielle et financière de Paragon ID début 2020, ainsi que celles conduites tout au long de cette année pour permettre à la société de faire face de la crise sanitaire liée à la pandémie. Nous allons poursuivre les actions mises en oeuvre depuis six mois et continuer à faire preuve d'agilité et de flexibilité pour soutenir notre développement et renouer avec une croissance solide dès la sortie de crise."