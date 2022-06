Paragon ID : acquisition outre-Manche

(Boursier.com) — Paragon ID annonce l'acquisition de 100% du capital de la société UrbanThings, fournisseur de solutions digitales pour les transports en commun, basée au Royaume-Uni.

UrbanThings édite des tickets de transport numériques et fournit des informations digitales de mobilité dédiées aux utilisateurs, et propose également des solutions de paiements et d'analyse aux opérateurs de transport en commun outre-manche.