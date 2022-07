Paragon ID acquiert Tracktio

(Boursier.com) — Paragon ID, champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, est heureux d'annoncer l'acquisition de 100% du capital de la société de Tracktio, fournisseur espagnol de solutions de suivi d'équipements (asset tracking) et de systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real Times Locating Systems) dédiés aux entreprises opérant dans des environnements hostiles ou hauts risques.

Tracktio, expert en solutions de suivi des actifs et des équipements

Basé à Barcelone en Espagne, Tracktio a pour mission d'améliorer la sécurité et la productivité des entreprises opérant dans des environnements hostiles tels que le BTP, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, etc.

Leur suite logicielle, TrackSphere, fournit des solutions opérationnelles intelligentes pour des applications comme le suivi des flux d'équipements, des analyses de géolocalisation, des inventaires en temps réel ou la supervision du personnel à des fins de sécurité et de productivité.

TrackSphere intègre les principales technologies de suivi et fournit une API (Application Programming Interface - Interface de Programmation d'Application) complète pour une intégration facile avec les logiciels ERP ou de pilotages de la production (MES, WMS, GIS, etc.) des entreprises. Les partenaires et les clients peuvent également développer leurs propres rapports et tableaux de bord en exploitant l'API de TrackSphere.

Traktio est présent dans plus de 20 pays, en direct ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires.

Une complémentarité parfaite avec l'offre de systèmes de localisation en temps réel RFiD Discovery

En 2018, Paragon ID a investi dans RFiD Discovery, une plateforme IoT de géolocalisation "multi-technologies" permettant de localiser des équipements, des objets et des personnes en utilisant diverses technologies telles que la RFID active et passive, le WI-FI, le GPS et le BLE. Afin de proposer une offre encore plus complète, en mode SaaS (Software as a Service) et sur le Cloud, Paragon ID a fait l'acquisition d'Apitrak en France en 2021.

La plateforme de Paragon ID a déjà été adoptée dans des environnements industriels et médicaux, notamment par plus de 100 hôpitaux ainsi que par de nombreuses entreprises industrielles et de logistique, tant au Royaume-Uni qu'en France. La solution RFiD Discovery a récemment été mise en avant grâce à l'un de ses clients, le Groupement Hospitalier de Plymouth (University Hospitals Plymouth NHS Trust), qui a remporté le prestigieux prix du RFID Journal pour la meilleure mise en oeuvre d'une solution RFID dans le secteur de la santé.