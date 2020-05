Paragon ID accompagne l'opérateur du métro de Los Angeles

Paragon ID accompagne l'opérateur du métro de Los Angeles









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paragon ID accompagne l'opérateur du métro de Los Angeles (Etats-Unis) à travers la fourniture de cartes à puce sans-contact personnalisées destinées au programme LIFE. Paragon ID a été choisi par Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro) pour répondre à leur besoin de cartes de transport. Paragon ID fournit ces cartes pour le programme Low Income Fare is Easy (LIFE), qui permet aux personnes à faible revenu de la région de Los Angeles de voyager à tarif réduit sur l'ensemble du réseau. Adaptée à la situation pandémique actuelle et à ses contraintes sanitaires, la solution utilise la technologie sans-contact et permet d'optimiser les coûts avec une carte en support papier.

Les cartes de transport LIFE sont fournies par Paragon ID et leur personnalisation - un encodage sécurisé qui consiste à ajouter des données à la carte (valeur monétaire, trajets, etc.) - est réalisée sur le site de production américain de haute sécurité de Paragon ID, basé à Burlington (Vermont).